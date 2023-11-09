Надо признать, "если нечего больше предложить аудитории…", доставай из колоды карту "язык". И ты сразу на коне. Будьоновка на голове и все такое. Сразу вокруг "кипит наш разум возмущенный", и соответственно можно развешивать лапшу на ушах, тоннами…

Вот, например, разведчик-советник всея здания-летчик, еще хренпойми кто, возмутился историей о таксисте, который отказался везти людей после их (вполне, кстати, законного) требования общаться на украинском… в Украине. Удивительно звучит, но это так! Собственно говоря, я до сих пор не могу понять смысла споров и истерик. Есть Закон. Не… хочу или не хочу. Буду, не буду, а иметь его, Закон. Языковой. Где все ясно и понятно написано. В сфере услуг, обслуживания бла, бла, бла… на украинском языке.

Это как другой закон, ПДД называется. Где тоже многое написано. Ну, например, четкий и понятный всем запрет садиться за руль под хмельком.

– А если пять бокалов пива?

– Нельзя. Запрещено.

– Нууууу… А если граммов двести дорогого виски? Очень дорогого.

– Сказано же! Запрещено!

– А если я привык? А если я всю жизнь утром полтос, а вечером грамм двести.

– Нельзя.

– Тю… А если классной водки? Под ммммммм… селедку! А потом я дууууууже осторожно и очень медленно поеду домой! А?

– За-бо-ро-не-но!

- Вот вы уроды! Вы нарушаете мои права на употребление того, что я хочу!

- Да употребляйте, хоть до усрачки! Но ведь только потом нельзя садиться за руль!

Надеюсь, доступно объяснил? Или опять кто-нибудь прочтет задницей? Никто и никогда не может запретить человеку общаться в быту на том языке, на котором человек считает нужным. И это право тоже гарантирует тот же самый Закон. Но государственный язык в Украине должен быть украинским. И никакой больше. Соответственно таксисты, парикмахеры, бармены, баристы, кассир в кассе на железнодорожном вокзале и т.д., обязаны общаться на украинском. Иначе никак.

И только не нужно петь о том, что человек приехал из Донбасса и не знает языка. Это даже не смешно… Практически все, кто "не знаю этава языка", учили язык в школе. ПТУ и лицеях, техникумах, институтах. А если не учили, бывает иногда и такое, то выучить минимальный набор фраз, для того чтобы общаться на работе (если вы таксист), можно за… сутки!

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Об авторе. Алексей Петров, ветеран АТО, блоггер

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