Закон о виртуальных активах полезен, но есть нюансы, - экономист Кушнирук

Такую позицию высказал Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Виртуальные активы есть. На этом некоторые неплохо зарабатывает. Соответственно, есть и риски - не только связаны с тем, что кто-то не платит налоги, а с тем, что это может использоваться как механизм отмывания грязных денег. И поэтому все эти отношения, связанные с оборотом виртуальных активов, определенные законом, и это хорошо ", - сказал Кушнирук.

Он предположил, что Нацбанк впоследствии может начать эмитировать криптогривню.

"Я бы только разделял: то, что называется" криптовалюта "- это виртуальные активы, это не валюта, это не деньги. Они не выполняют функций денег Согласно Конституции и законодательству именно Национальный банк является единственным эмитентом денег, которые находятся в обращении ".