Закон о виртуальных активах полезен, но есть нюансы, - экономист Кушнирук
Виртуальные активы есть, закон урегулирует отношения по отношению к ним, поэтому он полезен
Такую позицию высказал Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Виртуальные активы есть. На этом некоторые неплохо зарабатывает. Соответственно, есть и риски - не только связаны с тем, что кто-то не платит налоги, а с тем, что это может использоваться как механизм отмывания грязных денег. И поэтому все эти отношения, связанные с оборотом виртуальных активов, определенные законом, и это хорошо ", - сказал Кушнирук.
Он предположил, что Нацбанк впоследствии может начать эмитировать криптогривню.
"Я бы только разделял: то, что называется" криптовалюта "- это виртуальные активы, это не валюта, это не деньги. Они не выполняют функций денег Согласно Конституции и законодательству именно Национальный банк является единственным эмитентом денег, которые находятся в обращении ".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.67
Покупка 26.67Продажа 26.91
-
EUR
Покупка 31.44Продажа 31.82
- Актуальное
- Важное