Закон о предотвращении антисемитизма направили на подпись Зеленскому

Об этом свидетельствуют данные в карточке соответствующего документа №5109 на сайте парламента.

Так, этот закон после подписания Разумковым направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Закон определяет понятие "антисемитизм", запрещает юдофобию и ее проявления.



Проявления антисемитизма в соответствии с законом:

призыв, сокрытие или оправдание убийства; высказывания ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения; отрицание Холокоста; изготовление и распространение материалов с антисемитскими высказываниями; повреждение, разрушение или осквернение религиозных зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

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