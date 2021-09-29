Закон о предотвращении антисемитизма направили на подпись Зеленскому
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине"
Об этом свидетельствуют данные в карточке соответствующего документа №5109 на сайте парламента.
Так, этот закон после подписания Разумковым направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Закон определяет понятие "антисемитизм", запрещает юдофобию и ее проявления.
Проявления антисемитизма в соответствии с законом:
- призыв, сокрытие или оправдание убийства;
- высказывания ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения;
- отрицание Холокоста;
- изготовление и распространение материалов с антисемитскими высказываниями;
- повреждение, разрушение или осквернение религиозных зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям.
- Напомним, Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.48
Покупка 26.48Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 30.8Продажа 31.19
- Актуальное
- Важное