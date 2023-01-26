Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Николай Голомша дал комментарий по закону об усилении ответственности для военнослужащих, подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским 25 января.

"Я читал этот закон и считаю, что он не приведет ни к какому улучшению, потому что нам нужна военная юстиция, включающая военную прокуратуру, военные суды и даже военных адвокатов. Ужесточение репрессивных мер никогда ни к чему не приводило. Мы вспоминаем, как американцы и мир воспринимали то, что украинские военные действовали в соответствии с ситуацией, давая отпор врагу.По моему мнению, постсоветская командная система, иногда дает неадекватные команды, давно исчерпала.Конечно, нужны соответствующие меры влияния.Также известно о случаях обращений военных , где они жаловались на неадекватные команды, на отсутствие боекомплекта", - отметил первый заместитель генпрокурора Украины.

Голомша добавил, что на сегодняшний день такие случаи в Вооруженных Силах проанализированы, отработаны с младшими командирами сержантским составом, средним звеном, и возложена ответственность исключительно на младших командиров.

"Этот закон, я бы назвал об усилении репрессивных мер, просуществует до конца войны. Тем более я вижу, что командиры совсем по-другому относятся к ситуации и вошли в полный режим контакта, и сейчас единство Вооруженных Сил совсем другое, чем было в начале". Отмечаю, что ответственность теперь возложена на командиров среднего звена, чтобы своевременно они объясняли, разъясняли и вели коммуникацию с высшим командованием в случаях, когда не хватает боеприпасов, оружия. Конечно, есть много неадекватных ситуаций, на которые реагирует Минобороны, и я сам выезжаю в зону боевых действий, вижу это все, и мы совместно реагируем. Считаю, что сегодня принятие соответствующей реформы военной судебной юстиции, как это существует во всем мире. В частности в США есть и военная прокуратура, и военная полиция, и, снова подчеркиваю, военные адвокаты, потому что усиление репрессий нуждается в защите человека", - подчеркнул юрист.

25 января Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности для военных

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