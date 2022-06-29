Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Поскольку были прекращены полномочия омбудсмена Людмилы Денисовой от 31 мая. Начиная с 1 июня Офис уполномоченного из Верховной рады по правам человека сейчас работает полусилы. Сейчас не происходят эффективные действия, которые должны были быть со стороны этого института. Прежде всего, это визиты национального превентивного". механизма, который является одним из сильнейших инструментов этого офиса. Это также ответы для тех, кто обращается за защитой своих прав и свобод. То есть все остановилось и все стоит в этой сфере работы", - пояснил Павличенко.

Павличенко добавил, что сегодня самым главным вопросом является функционирование уполномоченного Верховной Рады по правам человека как института в целом.

"На сегодняшний день главным вопросом остается функционирование уполномоченного Верховной Рады по правам человека, как института в целом. На сегодняшний день подорвана независимость этого института. Отсутствие независимости этого института было продемонстрировано из-за освобождения омбудсмена Людмилы Денисовой. 12 мая этого года Верховная Рада приняла изменения в закон, которыми предусматривается основание для увольнения лиц, которые увольняются или назначаются Верховной Радой, на период действия военного положения.Устанавливается такое основание, как по выявлению недоверия.Эта норма была установлена исключительно с целью увольнения уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой. Другого применения этой нормы мы пока не увидели", - добавил Павличенко.

30 мая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила , что ее планируют уволить по указанию Офиса президента, а ее дочь вызывают на допросы.

Нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов, присутствовавший на заседании фракции "слуг", озвучил претензии к Денисовой : по мнению властей, омбудсмен "почти не выполнял свои полномочия".

Глобальный альянс национальных институций по правам человека и Европейская сеть национальных институций по правам человека выразили обеспокоенность возможным увольнением Людмилы Денисовой.

31 мая Верховная Рада уволила Денисову с должности омбудсмена.

Людмила Денисова обещает обжаловать в суде увольнение ее с должности омбудсмена, поскольку оно "противоречит Конституции".

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