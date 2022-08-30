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Закон о медиа выписан несовершенно, нам придется его исправлять, – нардеп Княжицкий

30 августа, 2022 вторник
23:18
Общество Николай Княжицкий

Николай Княжицкий, народный депутат Украины, отметил, что большинство от Слуги народа вынесло на голосование законопроект о медиа с определенными приложениями, которые никак не касаются европейской интеграции, а скорее русификации, ограничения свободы слова и многих очень негативных вещей

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Европейский Союз требует, чтобы наше законодательство соответствовало его директивам и нормам. Действительно, нужно принять закон о медиа, а именно какой закон, пока об этом ЕС не говорит, потому что не делал аудит нашего закона. Еще в 2020 году мы подготовили законопроект, и Европейская солидарность готова была за него голосовать, но его не вынесли на голосование, и сейчас вдруг большинство от Слуги народа выносит на голосование проект, но с определенными приложениями, никак не касающимися европейской интеграции, а скорее касающимися русификации, ограничения свободы слова. В частности, этот законопроект ликвидирует нормы закона Софии Федины, которым запрещается исполнение российской музыки, за исключением исполнителей, осуждающих российскую агрессию и уважающих территориальную цельность Украины, тогда они могут у нас выступать", – объяснил народный депутат.

Николай Княжицкий прокомментировал следующую норму, которая также ликвидируется согласно законопроекту. Лица, представляющие угрозу нашему государству, не имеют права транслироваться на украинских телевизионных каналах. То есть это означает, что этих всех михалковых и пореченковых теперь можно показывать. По новому закону, списки запрещенных деятелей уже не входят в полномочия СБУ, а теперь ими будет заниматься Национальный совет. Но Нацсовет – коллегиальный орган, и откуда они знают, какой именно российский актер представляет угрозу? А у СБУ для этого есть все механизмы. Но такие механизмы убирают, чтобы продолжать русификацию. Очевидно, что это тоже абсолютно аморальная норма.

"Или, например, закон оставляет государственное вещание, хотя повсюду в Европе вещание является либо частным, либо общественным. Я имею в виду, канал "Рада", который прописан в законе, и его обязаны транслировать все кабельные операторы в крупнейших пакетах. Поэтому сам канал не обязан транслировать, например, сессию Верховной Рады и быть бюллетенем для граждан, чтобы информировать о работе парламента. Канал "Рада" становится обычным информационным каналом, то есть становится конкурентом существующим информационным каналам, но его должны показывать все кабельщики в лучших местах. Очевидно, что это незаконно", — подчеркнул нардеп.

Княжицкий добавил, что еще убирается норма, запрещающая пропаганду в фильмах армии и силовых органов страны-агрессора. Также Нацсовет может изымать лицензии без суда, а это уже касается свободы слова. То есть закон, к сожалению, выписан несовершенно и должен пойти на двойное первочтение. Но Слуги народа и бывшие представители ОПЗЖ за этот весь абсурд проголосовали, это значит, что нам придется его исправлять до второго чтения.

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Николай Княжицкий
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