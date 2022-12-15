Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Закон о медиа на 80% действительно хорош, нам удалось внести много изменений и защитить украинский язык, украинскую культуру. Но в законе есть негативные нормы. Узаконивается существование канала "Рада", как государственного телевидения. В Европе государственного телевидения не существует. Там есть коммерческое и общественное вещание. Если телевидение принадлежит государству, то государство за свои деньги будет заниматься пропагандой. А людям нельзя навязывать пропаганду внутри страны, что думать и как говорить", - пояснил Княжицкий.

По словам нардепа, пропаганда возможна только за пределами страны, когда речь идет об иновещании.

"Закон о медиа возвращает нас в советские времена, когда у нас было государственное телевидение "УТ-1", или "Центральное телевидение", которое транслировало из Москвы. Мы предлагали четкие критерии по закону, но, к сожалению, нас не прислушались. Важно не только принять закон, важна его имплементация, например, канал "Еспресо" отключили абсолютно незаконно, без каких-либо причин. Так же и другие телеканалы - "Прямой", "5 канал". Очевидно, что можно принять хорошие законы, а затем нагло нарушать их и не наказывать нарушителей, а думать, что мы так вступим в ЕС. Нет, это будет невозможно, это нужно менять», – подчеркнул Княжицкий.

Перед голосованием "Европейская Солидарность" выступила с заявлением , в котором подчеркнула, что представители власти пытаются исказить закон о медиа, проталкивая туда неприемлемые с точки зрения ЕС правила. А это ставит под угрозу интеграцию Украины в ЕС.

Власти готовы провалить украинскую евроинтеграцию ради собственной политической пропаганды

Верховная Рада Украины 13 декабря приняла в целом закон о медиа (№2693-Д)

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