Закон о медиа имеет механизмы для независимости Нацсовета, но квотный принцип назначения членов закреплен в Конституции, - юрист
Механизмы, предусмотренные законом о медиа, смоделированы так, чтобы сделать максимально максимально независимым Нацсовет по телевидению и радиовещанию от политического влияния
Об этом в эфире Еспресо заявил юрист Лаборатории цифровой безопасности Максим Дворовой.
"Механизмы, которые предусмотрены и заложены законом о медиа, смоделированы таким образом, чтобы сделать максимально независимым Нацсовет по телевидению и радиовещанию от любого политического влияния. И чтобы сделать невозможными его возможности закрывать любые каналы по политическим основаниям. Предостережения на самом деле существуют, но авторы закона заложили достаточно большое количество предохранителей для того, чтобы максимально узаконить Нацсовет в нынешней конфигурации", - сказал он.
Дворовой подчеркнул, что к тому моменту, как будут внесены изменения в Конституцию, которая изменит квотный принцип назначения членов (4 – от Рады, 4 – от президента), достичь идеальной сущностной независимости Нацсовета будет сложно.
"Конституцию менять во время военного положения невозможно. Остается действовать механизмами общественного давления. Общество должно следить за тем, чтобы деятельность Нацсовета не приводила к чрезмерным негативным последствиям. К которым приводили решения других органов медийной сферы в течение предыдущего года", - подытожил юрист.
- Закон о медиа вступил в силу 31 марта.
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