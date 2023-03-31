Об этом в эфире Еспресо заявил юрист Лаборатории цифровой безопасности Максим Дворовой.

"Механизмы, которые предусмотрены и заложены законом о медиа, смоделированы таким образом, чтобы сделать максимально независимым Нацсовет по телевидению и радиовещанию от любого политического влияния. И чтобы сделать невозможными его возможности закрывать любые каналы по политическим основаниям. Предостережения на самом деле существуют, но авторы закона заложили достаточно большое количество предохранителей для того, чтобы максимально узаконить Нацсовет в нынешней конфигурации", - сказал он.

Дворовой подчеркнул, что к тому моменту, как будут внесены изменения в Конституцию, которая изменит квотный принцип назначения членов (4 – от Рады, 4 – от президента), достичь идеальной сущностной независимости Нацсовета будет сложно.

"Конституцию менять во время военного положения невозможно. Остается действовать механизмами общественного давления. Общество должно следить за тем, чтобы деятельность Нацсовета не приводила к чрезмерным негативным последствиям. К которым приводили решения других органов медийной сферы в течение предыдущего года", - подытожил юрист.