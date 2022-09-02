Закон о медиа - это о безопасности Украины, нынешний законопроект усугубляет ситуацию в инфопространстве, - нардеп Синютка
Народный депутат от Европейской солидарности Олег Синютка убежден, что закон о медиа в первую очередь – это о безопасности Украины, но нынешний законопроект лишь усугубляет ситуацию в нашем информационном пространстве
Политик поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"Речь в первую очередь идет о безопасности Украины. Закон о медиа нам очень нужен, более того, это одно из требований нашей евроинтеграции. Сейчас мы имеем даже замечания от Европейской комиссии. А это значит, что действующий законопроект ухудшит ситуацию в информационном пространстве Украины" , – отметил Синютка.
Нардеп добавил, что действующая редакция законопроекта о медиа – это восстановление доступа россиян к украинскому инфопространству.
"Уменьшение квот на присутствие украинского языка и инфопространства и ликвидация черных списков российских исполнителей - это фактическое восстановление доступа россиян к информационному пространству Украины. Это недопустимо. Неужели кто-то в Украине снова хочет вернуть "Сватов" в эфир? Им этого не удастся. Но самое позорное - это решение в первом чтении забрать деньги от военных и передать на большое хищение", - отметил Олег Синютка.
- 23 августа комитет ВР проголосовал за то, чтобы рекомендовать парламенту рассмотреть закон о СМИ. Против проголосовали только Николай Княжицкий, Владимир Вятрович и София Федина из Европейской Солидарности.
- 25 августа народный депутат Украины Николай Княжицкий отметил, что власть сосредотачивается на концентрации всех медиа в одних руках ради пропаганды.
- 30 августа в эфире Эспрессо нардеп Николай Княжицкий также отметил, что большинство от Слуги Народа вынесли на голосование законопроект о медиа с определенными приложениями, которые никак не касаются европейской интеграции, а скорее русификации, ограничения свободы слова и многих очень негативных вещей.
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