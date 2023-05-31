Закон о люстрации 2014 года имеет ряд недостатков, - нардеп Дунда

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Закон о люстрации, который был принят в 2014 году, подходит к концу. Кроме того, многие фигуранты этого закона были освобождены от выполнения этого закона решениями судов Украины. Также есть немало решений ЕСПЧ по этому закону. Соответственно, многие фигуранты Закона о люстрации имеют право сегодня быть назначены на государственные должности. Это говорит о том, что закон 2014 года несовершенен и был прописан наспех", - заявил Дунда.

Народный депутат подчеркнул, что Закон о люстрации 2014 года нуждался в усовершенствовании.

"Закон о люстрации 2014 года был несовершенным. Поскольку в нем не прописан вопрос о политическом представительстве. То есть те люди, которые до 2014 года возглавляли Партию регионов и работали на власть Януковича, после 2014 года начали избираться по другим спискам", - добавил он.