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Закон о ленд-лизе - это сигнал для стран, которые "нейтральны" к войне, - политолог Рейтерович

7 мая, 2022 суббота
21:22
война с Россией

Политолог Игорь Рейтерович считает, что подписание закона о ленд-лизе – это символизм, который не только привязан к дате 9 мая. Это сигнал странам, которые начинают колебаться: официально осудить действия РФ в войне против Украины, но сохранить торговые отношения с этой страной

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Международная политика не делается быстро, как правило растягивается во времени. Это время может измеряться не неделями или месяцами, а иногда годами. Шаги, на которые уже готовы США, относительно подписания закона о ленд-лизе - это символизм, который не только привязан к дате 9 мая. это сигнал странам, которые начинают колебаться. которые пытаются проскочить "между каплями". С одной стороны, официально осудить действия РФ в войне против Украины, с другой стороны - сохранить торговые отношения с этой страной. США неоднократно заявляли, что готовы помочь своим союзникам по НАТО и странам, которые в НАТО не входят, но выступали на стороне Украины в войне с Россией, готовы помочь нефтью, газом, развивать экономические отношения. и закрыть потери, которые они могут понести в отсутствие торговли с РФ",- подчеркнул Рейтерович.

Также политолог добавил, что Украине нужно иметь не только военный план на поставку военной техники, но и поднимать вопросы экономического характера.

"Не надо этого бояться. Это абсолютно нормально для дипломатии. Но не только требовать, чтобы кто-то от чего-то отказался, а выступать с соответствующими предложениями. Для того чтобы это не выглядело как ультиматум. Потому что это удобно для некоторых стран, например, Венгрии. Поскольку они сразу переводят в социально-гуманитарную плоскость и говорят, что венгры будут от этого страдать. Если бы была альтернатива, им гораздо сложнее было бы на уровне Европейского Союза или на уровне НАТО объяснять, почему у них такая отдельная позиция. В данном контексте надо поднимать этот вопрос и обращаться в руководящие органы Европейского Союза, чтобы они выступали с конструктивными предложениями. Это выбьет козыри для манипуляции, которые сегодня применяет Венгрия. Пока такого плана нет, поэтому они этим и пользуются", - отметил Рейтерович.

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