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Закон о КСУ не отвечает европейским обязательствам Украины – заявление фракции "Европейская Солидарность"

20 декабря, 2022 вторник
18:36
Общество Европейская Солидарность

Фракция "Европейская Солидарность" призвала ВРУ проявить субъектность и учесть позицию Венецианской комиссии, немедленно внести изменения в закон о КСУ

Об этом говорится в заявлении фракции "Европейская солидарность".

Несмотря на негативное заключение Венецианской комиссии по принятому ВР Украины закону о Конституционном Суде Украины и рекомендации изменить евроинтеграционный законопроект №7662, президент подписал этот закон

В заключении Венецианской комиссии говорится, что в Совещательную группу экспертов (СГЭ), которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, седьмого члена из независимых международных экспертов.

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий шесть членов СГЭ, из которых трое являются независимыми экспертами, а остальные назначаются президентом, Верховной Радой и Съездом судей, причем без голоса последних ни одно решение принять невозможно.

Очевидно, что в подобном виде закон имеет большие риски для независимости КСУ, делает избрание судей и принятие решений непрозрачными и ставит под сомнение беспристрастность этого института.

"ЕС" настаивает, чтобы адаптация украинского законодательства к европейским стандартам проходила прозрачно и ответственно, а не для галочки. Чтобы законодательство, необходимое для сохранения статуса страны-кандидата и вступления в ЕС, по содержанию отвечало Acquis communautaire.

Для оценки выполнения критериев Еврокомиссия будет тщательно изучать содержание принятых законопроектов, их соответствие рекомендациям Венецианской комиссии, Совета Европы и директивам ЕС.

К сожалению, мы видим, что принятие так называемых евроинтеграционных законов превращается в профанацию, когда под громкими лозунгами протягивают антидемократические законы, цементирующие антидемократические тенденции и узурпацию власти.

Демонстративное подписание президентом Зеленским закона о КСУ, вопреки выводам Венецианской комиссии, демонстрирует неуважение к партнерам и нежелание выполнять нашу домашнюю работу тщательно и ответственно.

Этот закон – не о евроинтеграции, а о борьбе за власть. Мы не позволим превращать евроинтеграцию в бутафорию.

Примечательно, что закон о КСУ в нынешнем виде был поддержан коллаборацией депутатов СН и ОПЗЖ, верных партнеров власти во всех коррупционных и антидемократических голосованиях.

Призываем ВР проявить субъектность и учесть позицию Венецианской комиссии немедленно внести изменения в закон о КСУ. Проект изменений в закон с учетом позиции экспертов Венецианской комиссии "ЕС" внесла на регистрацию в Верховную Раду. Текст открыт для подписания всем ответственным депутатам ВР.

Напомним, что при обсуждении законопроекта "ЕС" настаивала на изменениях именно в части формирования Совещательной группы и введении в ее состав международных экспертов.

Эта практика прекрасно зарекомендовала себя при формировании Антикоррупционного суда Украины и получила высокую оценку наших иностранных партнеров.

  • Рада приняла закон о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи КСУ13 декабря

  • 19 декабря, по данным фонда DEJURE, Венецианская комиссия опубликовала обновленное заключение по законопроекту в №7662.

  • 20 декабря стало известно, что Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ, противоречащий рекомендациям Венецианской комиссии

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