Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Закон о коренных народах направили на подпись Зеленскому

Закон о коренных народах направили на подпись Зеленскому

8 июля, 2021 четверг
15:50
Общество Зеленский

Принятый парламентом закон о коренных народах Украины направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому

Об этом сообщает сайт Рады.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон №5506 о коренных народах Украины.

Документ был направлен на подпись Зеленскому сегодня, 8 июня.

Как указано в пояснительной записке, целью документа является определение правового статуса коренных народов Украины и установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам Украины, установленные нормами международного права, а также предусмотренные в Конституции и законах Украины.

Документ дает определение понятия "коренной народ Украины", согласно которому это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины. Предлагается установить, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки.

В соответствии с положениями коренные народы имеют право на самоопределение, на равную правовую защиту, на собственную национальную символику и порядок ее применения с соблюдением законов Украины, а также право передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции, письменность и литературу.

Также законом определены гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на: лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме.

Среди основополагающих прав коренных народов Украины проектом акта гарантируются культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов Украины, права коренных народов Украины на устойчивое развитие.

Документ также предусматривает определение правового статуса представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, а также вопросы международного представительства коренных народов Украины.

  • Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла закон президента Владимира Зеленского о коренных народах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крым
новости Украины
Читайте также:
Зеленський
7 июля, 2021 среда
От Зеленского в Вильнюсе ждали конкретики по вступлению в НАТО и ЕС, а он предлагает провести Евробаскет, - литовский журналист
Наталья Диденко
6 июля, 2021 вторник
Украина станет местом баталий циклона и антициклона, - Наталья Диденко о погоде на Ивана Купала
7 июля, 2021 среда
"Украина выполнила все обязательства, Россия не выполнила ничего": Резников рассказал НАТО о саботаже русскими урегулирования войны
Киев
+30
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.15
    Покупка 27.15
    Продажа 27.39
  • EUR
    Покупка 32.02
    Продажа 32.44
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
8 июля
16:46
Зеленский
Зеленский ветировал закон, который должен был запустить судебную реформу
16:46
"Ворскла" объявила о трансфере футболиста "Шахтера"
16:38
В Украине запускают проект "Ретроспектива украинского джаза"
16:31
Зеленская запустила первый аудиогид на украинском языке в музее Болгарии
16:18
Обыски в Киевавтодоре
Обыски в Киевавтодоре: СБУ заявила о миллионных хищениях на закупках спецтехники
16:16
Суперзвезда НБА станет пятым миллиардером среди спортсменов в мире
16:14
На Сумщине археологи нашли поселение времен Руси
16:14
На Херсонщине заработал крупнейший полигон ВСУ
Для стрельбы из всего имеющегося оружия и испытаний новых средств поражения: на Херсонщине заработал крупнейший полигон ВСУ
16:10
Украина за полгода потратила на борьбу с COVID-19 более 26 млрд грн: на что пошли средства
16:07
Эксклюзив
Оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2021" обнародовал состав экспертного жюри в номинации "Литература для взрослых"
16:00
Команда белорусского оппозиционного сайта TUT.ВY открыла новое медиа
15:57
Эксклюзив
Оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2021" обнародовал состав экспертного жюри в номинации "Литература для детей"
15:54
Нафтогаз приостановил действие тарифного плана "Месячный"
15:54
Станислав Черчесов
Россия уволила тренера после позорного выступления на Евро-2020
15:45
Полиция разоблачила почти полсотни человек, которые снимали и распространяли детскую порнографию
Полиция разоблачила почти полсотни человек, которые снимали и распространяли детскую порнографию
15:42
Палица рассказал, сколько теряет Украина из-за безработицы и как этому помешать
15:39
Эксклюзив
Оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2021" обнародовал состав экспертного жюри в номинации "Литература для подростков".
15:38
В Одессе УПЦ (МП) устроила крестный ход, верующие заблокировали движение на автотрассе
15:30
СБУ разоблачила крупнейшую нелегальную криптоферму Украины, которая работала на краденой электроэнергии "Винницаоблэнерго"
15:26
Верховная Рада
Комитет Рады рекомендовал ужесточить наказание за принудительное выселение из жилья
15:20
В Киеве снесут знак в честь дружбы с Москвой, - КГГА
15:19
В Токио за 2 недели до Олимпиады ввели режим чрезвычайной ситуации
15:07
На Донбассе во время обстрела оккупантов украинский военный получил пулевое ранение
14:58
Минэнерго инициирует создание "черного списка" нарушителей на рынке электроэнергии
14:49
В Житомире неизвестные разместили на опорах линий электропередач гомофобный плакат, - Денисова
14:46
Запустили самолет: РФ устроила провокацию и сорвала пресс-конференцию лидеров Испании и Литвы
14:42
УЕФА возбудил против сборной Англии дело из-за инцидента со скандальным пенальти
14:36
АМКУ разрешил Мининфраструктуры финансировать строительство взлетной полосы аэропорта "Днепр"
14:23
Алексей Данилов
"Это ерунда. Что с людьми делать? ": Данилов объяснил, почему не закрыли предприятия Фирташа
14:08
Оккупанты "ДНР" выставили на аукцион конфискованный у переселенцев дом
13:55
В НХЛ определился обладатель Кубка Стэнли
13:52
Стрельба в Голосеевском районе Киева: злоумышленнику объявили подозрение в покушении на полицейского
13:45
В оккупированном Крыму военные РФ провели танковые учения на фоне Sea Breeze 2021
13:38
В МВД предупредили о возможных перебоях с выдачей водительских удостоверений
13:30
Игорь Слиденко
НАПК просит КСУ уволить судью Слиденко из-за неэтического поведение
13:22
Украина отказалась от электроэнергии Белорусской АЭС, - премьер Литвы
13:02
В Антарктиде под ледниками обнаружили активные озера
13:01
Трамп собрался на бой Макгрегора в Лас-Вегас
12:52
В офисе Киевавтодора проводят обыск: КГГА называет это политическим давлением
12:37
ДБР
ГБР запустило горячую линию для сообщений граждан о необоснованных активах чиновников
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV