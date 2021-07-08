Закон о коренных народах направили на подпись Зеленскому

Об этом сообщает сайт Рады.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон №5506 о коренных народах Украины.

Документ был направлен на подпись Зеленскому сегодня, 8 июня.

Как указано в пояснительной записке, целью документа является определение правового статуса коренных народов Украины и установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам Украины, установленные нормами международного права, а также предусмотренные в Конституции и законах Украины.

Документ дает определение понятия "коренной народ Украины", согласно которому это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины. Предлагается установить, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки.

В соответствии с положениями коренные народы имеют право на самоопределение, на равную правовую защиту, на собственную национальную символику и порядок ее применения с соблюдением законов Украины, а также право передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции, письменность и литературу.

Также законом определены гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на: лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме.

Среди основополагающих прав коренных народов Украины проектом акта гарантируются культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов Украины, права коренных народов Украины на устойчивое развитие.

Документ также предусматривает определение правового статуса представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, а также вопросы международного представительства коренных народов Украины.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла закон президента Владимира Зеленского о коренных народах.