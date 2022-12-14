Закон о градостроительстве: петиция с требованием наложить вето набрала нужное количество голосов
Петиция к Владимиру Зеленскому с требованием ветировать законопроект 5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности набрала более 25 тыс. голосов
Об этом сообщает Рух "Честно".
Петиция набрала нужные 25 тыс. голосов в рекордно сжатые сроки. Украинцы призывают Владимира Зеленского не подписывать законопроект N5655.
Ранее 13 декабря на сайте Ассоциации городов Украины опубликовали обращение глав части населенных пунктов Украины, выступивших против законопроекта №5655 о реформе градостроительства. Они предупредили, что этот закон "ведет к монополизации строительного рынка, лишит общественность и местные власти возможности влиять на незаконные застройки, приведет к возмещению самовольным застройщикам из местного бюджета, нарушит права владельцев земельных участков и уничтожит достижение децентрализации".
Заявление подписали около 40 городских председателей украинских городов. В частности, Виталий Кличко, мэр Львова Андрей Садовый, Хмельницкого - Александр Симчишин, Тернополя - Сергей Надал, Ровно - Александр Третяк, городской голова Винницы Сергей Моргунов, Чернигова - Владислав Атрошенко, Житомира - Сергей Сухомлин и другие.
- 13 декабря Рада приняла закон о реформировании сферы градостроительной деятельности.
- После этого президента Украины Владимира Зеленского призвали наложить вето на законопроект N5655 - который приведет к хаотической застройке городов и уничтожению исторических памятников крупными застройщиками.
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