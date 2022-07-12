Закон о деолигархизации формальный и не влияет на ключевую проблему - коррупцию, - нардеп Гончаренко
Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко считает, что закон о деолигархизации является формальным, ведь не имеет влияния на ключевую проблему - коррупцию
Политик поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"Закон о деолигархизации формальный и помогает решить вопрос влияния на медиа, но не меняет ключевую проблему - коррупцию. Свобода слова в Украине тает на глазах. Телеканалы закрываются, сайты исчезают. То, что Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса, означает, что миллионы лишились возможности смотреть футбол, в котором нет политики. Это лишь ограничение медийного поля, которое все больше контролируется властью", - отметил Гончаренко.
Народный депутат добавил, что любому состоятельному человеку ничего не мешает подкупать чиновников, поэтому в первую очередь необходимо бороться с коррупцией.
"Когда принимался закон о деолигархизации, я говорил, что лучший путь - это борьба с коррупцией. Что мешает состоятельному человеку, не имея никаких телеканалов, подкупать чиновников? Это не может заменить борьбу с коррупцией в Украине и в этом контексте важнее назначение прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - заметил Алексей Гончаренко.
- 11 июля стало известно, что "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий телеканалов и от лицензий печатных медиа в Украине.
- В этот же день медиаэксперт Наталья Лигачева, комментируя выход Ахметова из медиа-бизнеса, выразила мнение, что когда у олигарха нет нужды защищать бизнес, он теряет интерес к медиа .
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