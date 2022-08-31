Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"То, что написано в законе "о бомбоубежищах" не предусматривает строительство убежища или укрытий в каждой новостройке. В тексте закона ни разу не упоминаются слова "убежища", "укрытие". Что касается укрытий - это должны быть отдельные проекты и эта норма действует". Этим законом предусмотрена обязательная только разработка раздела проектной документации: "Инженерно-технические мероприятия гражданской защиты, гражданской обороны" для объектов класса последствий СС2 и СС3 - это те, на которых находится более 50 человек и эта норма действует, она не предполагает строительство бомбоубежищ", - объяснила Кирий.

По словам заместителя Председателя Архитектурной палаты Украины, заголовки в СМИ и то, что было прокоммуницировано обществу не соответствует сути и тексту закона - это сознательное введение в заблуждение украинского общества и подписавшего этот законопроект Президента.

"В парламенте работает лобби застройщиков, у них есть ручные депутаты. Все законопроекты, связанные со строительством, подписывает глава партии Елена Шуляк. Она лоббирует проекты под застройщиков. Этот проект был написан для того, чтобы ввести в законодательное поле проекта повторное использование, чтобы можно было купить один проект и тиражировать его по всей стране и строить нам хрущевки", - отметила Кирий.

19 августа в Харькове установили первую остановку общественного транспорта, которая будет служить укрытием от обстрелов.

Президент Украины подписал закон, согласно которому застройщики обязаны проектировать и строить укрытия для населения в каждом новом здании

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