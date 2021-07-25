Закон не содержит исключений для сериалов, даже если они созданы при содействии президента, - медиаюрист о показе сериалов на "1 + 1" на русском языке
Медиаюрист Али Сафаров заявил, что решение медиагруппы "1 + 1 медиа" демонстрировать фильмы и сериалы на русском языке является грубым нарушением закона
Об этом медиаюристы ОО "Институт массовой информации" Али Сафаров заявил в комментарии "Детектор Медиа" .
По его словам, часть 6 статьи 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", вступившего в силу 16 июля, предусматривает, что языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык.
"Фильмы распространяются и демонстрируются в Украине, в том числе, на телевидении, дублированы или озвучены на государственном языке. Наряду с государственным языком иностранные фильмы могут содержать аудиодорожки, выполненные на других языках. Закон не содержит никаких исключений для телесериалов, даже если они созданы при содействии действующего президента или министра культуры ", - сказал Сафаров.
Он подчеркнул, что "закон не содержит исключений для телеканалов, даже если они активно способствовали избранию действующего президента".
"Для" постепенного перехода "законом было отведено два года - специально чтобы бизнес сделал все необходимые меры. В случае нарушения этой нормы для нарушителя, включая телеканалы, должны наступить юридические последствия", - отметил Сафаров.
Он добавил, что требования по языку демонстрации фильмов входят в нормы законодательства о кинематографии как их часть.
"Таким образом и уполномоченный по защите государственного языка, и Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания имеют право и обязанность применить санкции к нарушителям языкового законодательства. Бездействие должностных лиц указанных органов - нарушение законодательства Украины и должно тянуть за собой ответственность для таких должностных человек ", - подытожил Сафаров.
- Напомним, 23 июля группа "1 + 1 медиа" сообщила, что будет транслировать русскоязычные фильмы и сериалы на языке оригинала , а на украинский переходить постепенно.
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