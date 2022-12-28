"Закон не обязывает изменять название": в УПЦ МП отреагировали на решение Конституционного суда
Глава Юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата прокомментировал решение Конституционного суда, согласно которому церковь должна отражать в своем названии принадлежность к России. Считает, что решение не обязывает УПЦ МП менять свое название
Цитирует юриста пресс-служба УПЦ МП.
"Конституционный суд Украины признал закон о переименовании конституционным. В то же время следует отметить, что решение Конституционного суда не обязывает Украинскую Православную Церковь (Московского патриархата, - ред.) изменить свое название, оно только касается соответствия закона о переименовании Конституции Украины", - заметил глава Юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.
По его словам, в самом законе отсутствует какое-либо упоминание об УПЦ МП.
"Уставные документы свидетельствуют, что УПЦ (МП) зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, ее основателем является Собор УПЦ (МП), ее религиозный центр, как и все органы управления, находятся в городе Киеве, - подчеркнул юрист. - Поэтому все попытки принудительно применить этот закон в УПЦ (МП) увеличит случаи нарушения права на свободу совести и вероисповедания в Украине".
Протоиерей подчеркнул, что, несмотря на решение Конституционного суда, нет никаких законных оснований для изменения названия религиозных организаций, принадлежащих к Украинской Православной Церкви (Московского патриархата).
- 26 мая УПЦ МП объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы.
- Уже 27 декабря КСУ признал конституционным закон, обязывающий УПЦ Московского патриархата изменить название таким образом, чтобы оно указывало на его принадлежность России.
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