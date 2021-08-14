Закон Божий в школе. В Польше нашли выход из дилеммы "Религия или этика"

Подробности приводит Еспресо.TV .



"Религия никогда не будет обязательной (в школах, - ред.). Это должно быть добровольным выбором", - цитирует министра Fakt.pl .



Вместе с тем, по словам Чарнека, это не означает, что учеников не надо учить основами морали.



Родителей учеников смогут выбирать - между уроками религии и уроками этики.



"Если кто-то не выбирает "Религию", ему придется выбрать "Этику", куда также будет передана информация о базовой системе ценностей", - сказал Пшемыслав Чарнек.



Такое нововведение внедрят с 2023 года и возможность выбирать сначала получат ученики 4 классов общеобразовательных школ.



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