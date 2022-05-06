Заключено соглашение на закупку для Украины беспилотников Switchblade на сумму $17,8 млн, - Пентагон
Министерство обороны США готовится заключить, или уже заключило, контракты по двум пакетам помощи, на 300 млн и 1,45 млрд – в Украину уже поступают "беспилотные летательные системы Puma, передовые системы высокоточного оружия, коммуникационные устройства, боевое медицинское оборудование сухпайки, готовые к употреблению, даже бинокли", также Javelin и Stinger
Об этом сообщил журналистам представитель министерства обороны во время брифинга в пятницу, передает CNN.
Эти дроны будут куплены в промышленности и доставлены в Украину в рамках финансирования Инициативы содействия безопасности Украины, утвержденной в рамках дополнительного финансирования помощи Украине, принятой в Конгрессе США в середине марта. Общее финансирование USAI в этом законопроекте составило 300 миллионов долларов, и Министерство обороны выделило из них 136,8 миллиона долларов, сообщил заместитель министра обороны Уильям А. Лапланте.
В общей сложности на 136,8 миллиона долларов было закуплено в промышленности и будут направлены "беспилотные летательные системы Puma, передовая система высокоточного оружия, коммуникационные устройства, боевое медицинское оборудование сухпайки, готовые к употреблению, даже бинокли" в восьми различных контрактах, сказал ЛаПланте.
Министерство обороны также использует 1,45 миллиарда долларов по финансированию, утвержденному Конгрессом США для дополнительной помощи Украине, подписанной в середине марта для замены американских запасов ракет Javelin и Stinger, а также ключевых компонентов для этих ракет, сказал ЛаПланте.
В рамках дополнительной помощи Украине Конгресс США одобрил финансирование в размере 3,5 миллиарда долларов для "пополнения запасов американского оборудования, отправленного Украине", сказал ЛаПланте. Пока что Министерство обороны использует 1,45 миллиарда долларов из этих средств, добавил ЛаПланте.
"Сейчас мы ведем активные переговоры по Stinger и связанным с ними компонентам. Ожидается, что это соглашение будет заключено до конца мая. Для Javelins соглашение также неизбежно - все это происходит прямо сейчас", - сказал ЛаПланте.
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