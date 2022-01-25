Заключенный в РФ украинец Марченко будет оспаривать содержание в колонии строгого режима

Об этом заявила его супруга Екатерина Марченко, передает Укринформ .



"После этапирования с заседания Верховного суда в Москве мой муж Александр прибыл в Улан-Удэ в середине декабря. Сначала его разместили в СИЗО-1. А в конце декабря перевели в ВК-8. Таблетки, необходимые для поддержания жизнедеятельности, у него сейчас есть, но они скоро закончатся. Поэтому мы собираем специальную бандероль для Саши", - рассказала она.



В пятницу, 25 января, Александра Марченко навестила адвокат. Его этапирование для отбывания наказания в Забайкалье, вдали от Украины, и в колонии строгого режима будут обжаловать как незаконное.



"Сашку (Марченко – ред) трудно адаптироваться к местным условиям. Временами морозы в Бурятии достигают 35 градусов. Теплой одежды и термобелья у него пока нет", - отметила Екатерина Марченко.



Мужчине удалили щитовидную железу, поэтому для поддержания жизнедеятельности он должен регулярно принимать гормональные лекарства.



Жена украинца добавила, что он очень ждет, когда украинский консул, ответственный за регион, посетит его. Екатерина Марченко могла пообщаться с мужем по телефону, но ее письма, отправленные через интернет в последнее время, он не получил. Женщина отметила, что ее мужу поступило поздравление с Новым годом от незнакомых людей, за что он благодарен.

17 декабря 2018 Александра Марченко задержало "МГБ ДНР". Два месяца он находился в донецкой "Изоляции", где его пытали. Впоследствии мужчину передали в РФ сотрудницам ФСБ.

26 ноября 2020 года Александра Марченко приговорили к 10 годам лишения свободы за "перемещение продукции военного назначения" и "шпионаж".

16 ноября 2021 г. Верховный суд РФ оставил приговор действующим. Адвокаты политзаключенного подадут жалобу в ЕСПЧ из-за нарушения прав их подзащитного на справедливый суд.

После заседания Верховного суда мужчину этапировали в Улан-Удэ (Бурятия). Несколько месяцев о нем не было информации. Перед этапированием в Москву он отбывал наказание в ВК-14 в Краснодаре.

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