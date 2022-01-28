Заключенный в РФ украинец Марченко болеет коронавирусом и не получает жизненно важных лекарств, - Денисова

Об этом сообщает омбудсман Людмила Денисова.



Александра Марченко, незаконно приговоренного к 10 годам лишения свободы, этапировали в колонию строгого режима №8 российского города Улан-Удэ (Бурятия).



Во время этапа украинец в течение 10 дней не получал гормональное лекарство, которое он регулярно употребляет после удаления щитовидной железы. Из-за просьбы вернуть медикаменты, необходимые для поддержания жизнедеятельности, его поместили в карцер.



Людмила Денисова отмечает, что во время этапирования мужчины были нарушены статьи 73 и 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, поскольку Александра Марченко, несмотря на то, что он украинец, отправили отбывать наказание в отделенный район России - Забайкалье, где морозы достигают -40°C.



Мужчине сложно адаптироваться к такому климату. У него нет теплой одежды и термобелья. В колонии украинец заразился коронавирусом и не получает никакой медицинской помощи.



"Своими незаконными действиями руководство исправительной колонии нарушает права Александра Марченко на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные 2 статьей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также 22-м пунктом Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН", - подчеркнула омбудсман.



Людмила Денисова обращается к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав гражданина Украины, в частности безотлагательно провести полное медицинское обследование с последующим назначением соответствующего лечения и призывает международное сообщество обратить внимание на нарушение прав гражданина Украины Александра Марченко, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля и усилить давление на страну-оккупанта РФ, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их уволить.

Напомним, 17 декабря 2018 года Александра Марченко задержало "МГБ ДНР". Два месяца он находился в донецкой "Изоляции", где его пытали. Впоследствии мужчину передали в РФ сотрудницам ФСБ.

26 ноября 2020 года Александра Марченко приговорили к 10 годам лишения свободы за "перемещение продукции военного назначения" и "шпионаж".

16 ноября 2021 года Верховный суд РФ оставил приговор действующим. Адвокаты политзаключенного подадут жалобу в ЕСПЧ из-за нарушения прав их подзащитного на справедливый суд.

После заседания Верховного суда мужчину этапировали в Улан-Удэ (Бурятия). Несколько месяцев о нем не было информации. Перед этапированием в Москву он отбывал наказание в ВК-14 в Краснодаре.

Александр Марченко будет оспаривать содержание в колонии строгого режима.

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