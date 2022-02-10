Заключенный оккупантами в ОРЛО украинский врач Савченко нуждается в срочном лечении и освобождении, - Денисова

Об этом сообщает омбудсман Людмила Денисова .



Отмечается, что Наталья Савченко – врач-гинеколог. Она работала в одном из медучреждений родного Луганска.

Однако кафиры 27 августа 2017 года забрали женщину из дома, где жила ее онкобольная мама, и увезли в неизвестном направлении. Через три месяца после задержания Натальи Савченко ее мать умерла, не узнав, где дочь.



Впоследствии стало известно, что украинку содержат в тюрьме МГБ ЛНР. В мае 2018 года женщину перевели в СИЗО Луганска, а 1 ноября 2019 года "апелляционный суд ЛНР" приговорил Наталию Савченко к 12 годам лишения свободы по статье "335 УК ЛНР" ("государственная измена"). Сейчас ее незаконно удерживают в Селезновской женской исправительной колонии №143.



Денисова сообщила, что у Савченко есть хронические проблемы с печенью, а также высокий уровень билирубина, что может свидетельствовать о заболеваниях желчевыводящих путей, поджелудочной железы и нуждается в постоянном медицинском надзоре и лечении. Также из-за нарушения сердечного ритма она должна регулярно использовать медпрепараты для его стабилизации. В заключении женщина пережила гипертонический криз. В колонии украинцы не оказывают никакой медицинской помощи.







По ее словам, родные, выехавшие на подконтрольную украинским властям территории, не могут посетить Наталию Савченко из соображений безопасности. Продукты и жизненно необходимые лекарства передают друзьями или знакомыми, но попадают ли они женщине, неизвестно.



Все вышеназванные действия в отношении Натальи Савченко являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека. 1950 года", - подчеркнула Людмила Денисова.



Омбудсман обращается к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Наталии Савченко, содействовать ее немедленному увольнению, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, чтобы поднять вопрос об освобождении украинцев.

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