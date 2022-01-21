Заключенный оккупантами в ОРЛО украинец Мерзлый имеет инвалидность и нуждается в немедленном лечении, - Денисова

Об этом сообщает Офис омбудсмана .



Юрия Мерзлого незаконно задержали 22 марта 2018 года по дороге в Луганск, куда он возвращался вместе с женой и сыном. После обысков в доме его обвинили в "сотрудничестве с СБУ".



По версии кафиров, украинец "осуществлял разведывательную деятельность" на территории "ЛНР" и передавал информацию о местных "правоохранительных органах".



"15 дней Юрий (Мерзлый, - ред) провел в подвале так называемого министерства госбезопасности во временно оккупированном Луганске, где его зверски пытали, а впоследствии перевели в луганское СИЗО", - отметила Людмила Денисова.



26 июля 2019 года "Военный суд ЛНР" приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за "государственное предательство".



Юрий Мерзлый имеет 2 группу инвалидности: накануне задержания он перенес операцию по удалению злокачественной опухоли кишечника, а также страдает сахарным диабетом 2 типа. Несмотря на проблемы со здоровьем, мужчине не оказывают никакой медицинской помощи, а в последнее время кафиры ограничили ему доступ к тестам на определение уровня сахара в крови и жизненно необходимых лекарств.



Все вышеназванные действия в отношении Юрия Мерзлого являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека. 1950 года", - подчеркнула омбудсман.



Людмила Денисова обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно посетить Юрия Мерзлого, способствовать его немедленному увольнению.

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