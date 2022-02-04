Заключенный оккупантами в ОРДО ветеран АТО Шидловский подвергся пыткам и критически нуждается в лечении, - Денисова

Об этом сообщает омбудсман Людмила Денисова .



Виктор Шидловский работал водителем одного из предприятий Киева. В марте 2015 года был мобилизован и год отслужил в ВСУ. Он ветеран АТО.



В марте 2019 года мужчина уехал из дома и скрылся. В июне 2019 года жена увидела видео в Интернете, которое опубликовали кафиры. Оно свидетельствовало о том, что Виктор Шидловский был задержан вместе с еще двумя украинцами.



Сначала мужчину содержали в тюрьме российских кафиров "Изоляция", где, по свидетельству освобожденных украинских заложников, его пытали электрическим током, перебили ноги, отбили почки и спилили зубы.



Летом 2019 Виктора Шидловского перевели в донецкий СИЗО-5 м, где до сих пор держат в камере-одиночке и не выводят на прогулки. В помещении холодно, стены покрыты грибком и плесенью, солнечный свет туда почти не попадает, в результате чего у украинца обострились хронические заболевания сердца и ухудшилось зрение.



Виктора Шидловского обвиняют в "шпионаже" в пользу Украины и проукраинской деятельности. Из-за постоянного психологического давления со стороны администрации СИЗО он находится в удрученном состоянии.



В следственном изоляторе не принимают передачи для Виктора Шидловского от родственников. В него не попадают ни продукты питания и одежда, ни лекарства, в которых он критически нуждается.



Все вышеназванные действия в отношении Виктора Шидловского являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека. 1950 года", - подчеркнула Людмила Денисова.



Омбудсман обращается к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Виктору Шидловскому, содействовать его немедленному увольнению, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для задания вопроса об увольнении.

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