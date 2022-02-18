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Заключенный оккупантами в ОРДО ветеран АТО Бадрак подвергся пыткам и нуждается в немедленном лечении, - Денисова

18 февраля, 2022 пятница
10:24
война с Россией Людмила Денисова

Участник российско-украинской войны Анатолий Бадрак, которого оккупанты содержат в Макеевской колонии, имеет серьезные проблемы с позвоночником и требует срочного освобождения

Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова .

Анатолий Бадрак – дончанин, военный пенсионер и участник АТО. С началом войны в 2014 году воинскую часть, в которой он служил подполковником Нацгвардии, передислоцировали из временно оккупированного Донецка в Харьков. Через два года из-за состояния здоровья украинец был вынужден уйти на пенсию, но продолжал периодически ездить в Донецк в семью.

Во время пересечения КПВВ "Майорск" 8 июля 2018 Анатолия Бадрака задержали оккупанты. В течение месяца он находился в изоляторе временного содержания, а затем в СИЗО Донецка, где подвергся пыткам. После избиения долго не мог держаться на ногах.

"Верховный суд ДНР" 11 ноября 2019 года приговорил украинца к 13 годам тюрьмы за "насильственное захват власти или насильственное удержание власти".

Анатолий Бадрак болен астмой первой степени и нуждается в постоянной терапии ингаляционными стероидами. У мужчины серьезные проблемы с позвоночником, сопровождающиеся постоянной болью: вертеброгенная двусторонняя люмбоишиалгия рецидивирующего течения, требующая хирургического вмешательства. Также у него черепно-мозговая травма с ликворно-венозной дистензией, а из-за нароста не функционирует рука. Никакой медицинской помощи в исправительной колонии украинцу не оказывают.

"Все вышеназванные действия по отношению к Анатолию Бадраку являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года", - подчеркнула омбудсмен.

Людмила Денисова обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно посетить Анатолия Бадрака, содействовать немедленному украинцу, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для задания вопроса о его освобождении.

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