Заключенный оккупантами в ОРДО украинский врач Шаповалов подвергся пыткам и нуждается в немедленной медицинской помощи, - Денисова

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.



Юрий Шаповалов - врач-невропатолог. Оккупанты задержали мужчину 11 января 2018 года в Донецке, когда он возвращался с работы домой. Вооруженные люди в масках напали на Юрия Шаповалова и бросили его на землю, когда мужчина говорил по телефону с мамой.



Украинца привезли в тюрьму российских оккупантов "Изоляция", где пытали электрическим током, сломали несколько ребер, выбивая признание в "сотрудничестве с украинскими спецслужбами".



В конце апреля 2018-го мужчину перевели в СИЗО Донецка. Более четырех месяцев его мать не знала, где находится сын.



В 2020 году "апелляционный суд ДНР" приговорил Юрия Шаповалова к 13 годам тюрьмы за "шпионаж".



У Юрия Шаповалова новообразования в печени, что требует постоянного медицинского надзора, контроля и лечения, которых он не получает уже пятый год в плену. Проблемы с печенью также подразумевают соответствующее диетическое питание, что в условиях заключения невозможно обеспечить. Медикаменты, переданные родными, украинец не получает.



Все вышеназванные действия в отношении Юрия Шаповалова являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года", - подчеркнула омбудсмен.



Людмила Денисова обращается к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Юрию Шаповалову, содействовать его немедленному освобождению, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для решения вопроса его освобождения.

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