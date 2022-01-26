Заключенный оккупантами в ОРДО украинец Засыпка находится в крайне критическом состоянии, - Денисова

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.



"Состояние здоровья гражданина Украины Вячеслава Засыпки, который находится в незаконном заключении в Енакиевской колонии №52 на территории временно оккупированной Донетчины, после перенесенных пыток - крайне критическое", - написала она.



Вячеслав Засыпка работал таксистом. Он попал в плен 9 марта 2018 года в Макеевке, Донецкой области, куда отвозил свою знакомую.



Их задержали представители "МГБ ДНР". Они обвинили мужчину в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, а женщину отпустили.



"За год до плена Вячеслав Засыпка получил тяжелые ожоги левой части тела, в результате чего пережил не одну операцию. Несмотря на это, во время пребывания в печально известной тюрьме "Изоляция" украинца пытали электрическим током, в том числе и по шрамам от ожогов", - отметила Людмила Денисова.



В августе 2019 года украинца приговорили к 17,5 годам лишения свободы за "пособничество в совершении теракта"



Омбудсмен отметила, что Вячеслав Засыпка находится в крайне критическом состоянии после пережитых пыток: контузия, сломанные плоскогубцами зубы, ожоги. Мужчина плохо передвигается. По причине хронической венозной недостаточности у него отечность ног, трофические язвы, искривление стопы.



Людмила Денисова подчеркнула, что украинец нуждается в немедленной медицинской помощи, которую ему не оказывают в колонии, а лекарства, переданные родными, к мужчине не попадают.



За участие его матери во встречах с омбудсменом по освобождению Вячеслава Засыпки мужчину наказали, поместив в карцер.



"Все вышеназванные действия в отношении Вячеслава Засыпки являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека 1950 года", - подчеркнула Людмила Денисова.



Омбудсмен обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине с просьбой срочно совершить визит к Вячеславу Засыпке, содействовать его немедленному освобождению, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться и поднять вопрос о его освобождении.



"Учитывая критическое состояние здоровья Вячеслава Засыпки, настаиваю на его немедленном освобождении", - заявила Людмила Денисова.

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