Заключенный оккупантами в ОРДО украинец Воробей имеет серьезные проблемы со здоровьем и не получает медицинскую помощь, - Денисова
Украинский политзаключенный Василий Горобец, незаконно удерживаемый в оккупированной Макеевке, страдает серьезными заболеваниями
Об этом сообщает омбудсман Людмила Денисова .
До российско-украинской войны Василий Воробей жил в Донецке и работал автослесарем. С началом боевых действий его семья уехала в Черкасскую область. В 2015 году мужчина был мобилизован на фронт и служил в 40 артиллерийской бригаде: как и в мирной жизни, ремонтировал автомобили.
В связи с семейными обстоятельствами в 2016 году был вынужден вернуться в оккупированный Донецк. Почти два года кафиры не трогали украинского ветерана.
Мужчину похитили 18 апреля 2018 года. Представители "МГБ ДНР" вывезли его из собственного дома в Донецке, обвинив в "организации диверсий и шпионаже в пользу Украины".
"Верховный суд ДНР" 31 июля 2019 осудил Василия Воробья за "пособничество в совершении теракта".
У 36-летнего украинца – пролапс митрального клапана, который вызывает боль в области сердца, аритмию, головокружение. В результате сотрясения мозга у него развилась резидуальная энцефалопатия. Василию Горобцу не оказывают никакой медицинской помощи. Мать не может его посещать, поскольку из соображений безопасности уехала из ОРДО.
"Все вышеназванные действия в отношении Василия Воробья являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и свобод свобод человека 1950 года", - подчеркнула омбудсман.
Людмила Денисова обращается к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Василию Горобцу, содействовать его немедленному увольнению, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, чтобы поднять вопрос о его увольнении.
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