Заключенный оккупантами в ОРДО украинец Уткин подвергся пыткам и нуждается в немедленной госпитализации

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.



Виктора Уткина задержали оккупанты на блокпосту "Оленовка" 19 мая 2018 года, когда он уехал из Волновахи к родной сестре во временно оккупированный Донецк.



"Сначала Виктора Уткина держали в тюрьме "МГБ ДНР", где подвергли жестоким пыткам", - рассказала омбудсмен.



В марте 2020 года "Верховный суд ДНР" назначил украинцу 13 лет заключения за шпионаж.



Сейчас российские наемники незаконно удерживают Виктора Уткина в Макеевской исправительной колонии №32 без медицинской помощи и питания.



У него хроническая болезнь Боткина и проблемы с позвоночником. Кроме того, у мужчины имплантированы искусственные хрусталики в глазах, что требует постоянного профилактического осмотра и лечения.



Виктор Уткин постоянно нуждается в медикаментах для улучшения мозгового кровообращения, снижения давления, противогрибковых средствах, а также в лечении у стоматолога.



По словам Людмилы Денисовой, до карантина сестра могла навещать мужчину несколько раз в месяц, но из-за пандемии коронавируса "администрация" колонии уменьшила количество свиданий.



Украинский политзаключенный не получает жизненно необходимых лекарств, а состояние его здоровья ухудшается. В колонии ему не оказывают никакой медицинской помощи.



"Все вышеназванные действия по отношению к Виктору Уткину являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года", - подчеркнула омбудсмен.



Она обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Виктору Уткину, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью, а также попросила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться в его освобождение по состоянию здоровья.



"Учитывая критическое состояние здоровья Виктора Уткина, требую немедленного его освобождения", - заявила Людмила Денисова.

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