Заключенный оккупантами в ОРДО украинец Шелест подвергся пыткам и испытывает проблемы со здоровьем, - Денисова
Украинский политзаключенный Александр Шелест, удерживаемый в оккупированной Макеевке, пережил пытки и испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом
Об этом сообщает омбудсман Людмила Денисова.
Александр Шелест – преподаватель информатики Донецкого национального технического университета. Оккупанты 13 сентября 2017 года пришли в квартиру в Донецке, где мужчина жил с мамой, и арестовали его.
После задержания украинца поместили в изолятор временного содержания. Периодически его вывозили на допросы в "отдел по борьбе с организованной преступностью МГБ ДНР", во время которых применяли электрический ток.
17 мая 2019 года "Верховный суд ДНР" приговорил Александра Шелеста к 11 годам тюрьмы за "шпионаж".
Украинец испытывает серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом и постоянно жалуется на боль в животе.
В Макеевской колонии ему не оказывают никакой медицинской помощи. Мужчине помогает только лекарство, которое передает мама. Кроме пожилых родителей, о нем некому заботиться. Отец украинца в последнее время болеет.
Все вышеназванные действия в отношении Александра Шелеста являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека. 1950 года", - подчеркнула омбудсман.
Людмила Денисова обращается к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Александру Шелесту, содействовать его немедленному увольнению, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, чтобы поднять вопрос о его увольнении.
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