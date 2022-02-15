Заключенный оккупантами в ОРДО украинец Погорелов пережил пытки и находится в критическом состоянии, - Денисова
Украинец Александр Погорелов, которого оккупанты пятый год удерживают в СИЗО Донецка, находится в критическом состоянии и требует немедленного освобождения
Об этом заявила омбудсман Людмила Денисова.
Александр Погорелов – житель Донецка, строитель по специальности. После начала войны он уехал в Киев, однако иногда приезжал к родным во временно оккупированных Донецк.
Оккупанты похитили украинца 30 ноября 2017 года во время пересечения КПВВ на временно оккупированной территории, когда он возвращался в столицу. За несколько дней в дом родителей Александра Погорелова в Донецке пришли с обысками. Мать мужчины обвинили в "админнарушении" и задержали на 30 дней.
Более двух месяцев отсутствовала связь с Александром Погореловым. Родители нашли сына только 17 февраля 2018 в СИЗО Донецка, куда принесли ему передачу, которую у них взяли. Это и было доказательством пребывания мужчины.
Впервые родные увидели Александра Погорелова на телеканале РФ 17 сентября 2018 года. В сюжете говорилось, что его обвиняют в причастности к покушению на главаря террористов Александра Захарченко, которого взорвали 31 августа 2018 года.
"Цинизм заключался в том, что на время выхода сюжета Александр Погорелов уже десять месяцев находился за решеткой в Донецке", - отметила Людмила Денисова.
В результате пыток состояние здоровья украинца критическое: у него сломанные рука, челюсть, очень болят почки.
Оккупанты удерживают мужчину в подвале донецкого СИЗО, в камере-одиночке. До сих пор продолжаются "судебные заседания": Александра Погорелова обвиняют в "шпионаже" в пользу Украины. Из-за карантина родные не могут принести мужчине передачи.
Все вышеназванные действия в отношении Александра Погорелова являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека. 1950 года", - подчеркнула омбудсман.
Людмила Денисова обращается к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Александру Погорелову, содействовать немедленному увольнению украинца, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для поднятия его вопроса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.75
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.64
- Актуальное
- Важное