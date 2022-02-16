Заключенный оккупантами в ОРДО украинец Подвезко нуждается в медицинском обследовании и немедленном освобождении, - Денисова

Об этом сообщает омбудсман Людмила Денисова .



Павел Подвезка задержан 26 мая 2018 во время утреннего футбольного матча на макеевском стадионе "Победа", в котором он принимал участие. Люди в форме без опознавательных знаков ждали его весь матч, а затем, не позволив переодеться, увезли в неизвестном направлении.



Через несколько дней к нему домой российские наемники пришли с обысками и изъяли компьютер с заставкой "Донецк - это Украина".



Первые несколько месяцев Павла Подвезко содержали в тюрьме кафиров "Изоляция", а затем его перевезли в "СИЗО МГБ ДНР" на территории исправительной колонии №97 в Макеевке.



Украинца обвинили в том, что с начала войны он писал посты в Твиттере о том, что видел вокруг: откуда происходят обстрелы и куда следует российская военная техника.



Оккупанты 12 декабря 2019 года приговорили мужчину к 14 годам лишения свободы за "шпионаж". Павел Подвезко имеет кисту средней линии головного мозга, которая нуждается в постоянном медицинском наблюдении, которого в условиях заключения украинец не получает. Никакой медицинской помощи ему не оказывают.



Все вышеназванные действия в отношении Павла Подвезка являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека. 1950 года", - подчеркнула омбудсман.



Людмила Денисова обращается к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Павлу Подвезко, способствовать его немедленному увольнению, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для задания вопроса о его освобождении.

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