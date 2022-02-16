Заключенный оккупантами в ОРДО украинец Подвезко нуждается в медицинском обследовании и немедленном освобождении, - Денисова
33-летний украинец Павел Подвезко, незаконно удерживаемый оккупантами в Макеевской колонии, имеет кисту головного мозга и нуждается в медицинской помощи
Об этом сообщает омбудсман Людмила Денисова .
Павел Подвезка задержан 26 мая 2018 во время утреннего футбольного матча на макеевском стадионе "Победа", в котором он принимал участие. Люди в форме без опознавательных знаков ждали его весь матч, а затем, не позволив переодеться, увезли в неизвестном направлении.
Через несколько дней к нему домой российские наемники пришли с обысками и изъяли компьютер с заставкой "Донецк - это Украина".
Первые несколько месяцев Павла Подвезко содержали в тюрьме кафиров "Изоляция", а затем его перевезли в "СИЗО МГБ ДНР" на территории исправительной колонии №97 в Макеевке.
Украинца обвинили в том, что с начала войны он писал посты в Твиттере о том, что видел вокруг: откуда происходят обстрелы и куда следует российская военная техника.
Оккупанты 12 декабря 2019 года приговорили мужчину к 14 годам лишения свободы за "шпионаж". Павел Подвезко имеет кисту средней линии головного мозга, которая нуждается в постоянном медицинском наблюдении, которого в условиях заключения украинец не получает. Никакой медицинской помощи ему не оказывают.
Все вышеназванные действия в отношении Павла Подвезка являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека. 1950 года", - подчеркнула омбудсман.
Людмила Денисова обращается к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Павлу Подвезко, способствовать его немедленному увольнению, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для задания вопроса о его освобождении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.01
Покупка 28.01Продажа 28.4
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.31
- Актуальное
- Важное