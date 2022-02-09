Заключенный оккупантами в Макеевке украинец Тимофеев нуждается в лечении и немедленном освобождении, - Денисова

Об этом сообщает омбудсман Людмила Денисова.



Максим Тимофеев исчез 11 октября 2017 года в Харцызске. Когда мужчина ждал автобус на остановке, к нему подошли "сотрудники МГБ ДНР" и отвезли в одну из воинских частей, где начали пытать.



В течение первых восьми дней Тимофеева содержали в тюрьме оккупантов "Изоляция", а затем перевели в СИЗО.



Денисова отметила, что за восемь месяцев после "ареста" украинца российские наемники задержали его мать Зинаиду Мальцеву, обвинив ее с сыном в "шпионаже в пользу Украины". Зинаиду Мальцеву "приговорили" к 10,5 годам, а Максима Тимофеева - к 12 годам с конфискацией имущества. Мать уволили во время обмена пленными 29 декабря 2019, а сына содержат в Макеевской колонии №32.



По словам омбудсмана, Тимофеев имеет инвалидность с детства, ему поставили несколько диагнозов, в том числе атрофию щитовидной железы, которая требует постоянного квалифицированного медицинского осмотра врача-эндокринолога, который уже пятый год в плену не проводят. У мужчины две врожденные кисты в головном мозге, которые повлекли за собой нарушение в тканях, вследствие чего он страдает сильной головной болью. Кроме того, у Максима Тимофеева – хронический панкреатит и холецистит, а уже в заключении начались проблемы с желудком.



Денисова сообщила, что в колонии ему не оказывают никакой медицинской помощи. Помогают лекарства, которые передает пожилая мать, которая болеет после заключения.



Все вышеназванные действия в отношении Максима Тимофеева являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека. 1950 года", - подчеркнула омбудсман.



Людмила Денисова обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Максиму Тимофееву, способствовать его немедленному увольнению, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для задания вопроса о



Учитывая критическое состояние здоровья Максима Тимофеева, омбудсман настаивает на его немедленном увольнении.

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