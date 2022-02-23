Заключенный оккупантами украинец Змитрович подвергся пыткам и находится в критическом состоянии, - Денисова
Украинец Владимир Змитрович, которого оккупанты содержат в Краснолуцкой колонии в ОРЛО, имеет инвалидность и нуждается в немедленном освобождении
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
Владимир Змитрович - пенсионер по инвалидности. Он был задержан 5 февраля 2017 года в Луганске. Ночью в дом мужчины пришли люди в форме без опознавательных знаков, обыскали квартиру и гараж, а затем забрали Владимира Змитровича.
Оккупанты держали его в луганском "МГБ", а через год перевели в подвал СИЗО, где пытали, требуя признаний.
Украинца обвинили в совершении убийств и терактов в ОРЛО, в частности в ликвидации "начальника управления народной милиции "ЛНР" Олега Анащенко, автомобиль которого взорвался 4 февраля 2017 года в Луганске.
Владимира Змитровича 3 июня 2019 года "приговорили" к 12 годам заключения за "государственное предательство".
Мужчина имеет инвалидность второй группы из-за полученной травмы опорно-двигательного аппарата. В последние годы он живет с тремя металлическими пластинами в позвоночнике. Имеет проблемы со здоровьем и нуждается в немедленной помощи медиков. Лекарства, которые семья передает Владимиру Змитровичу, к нему не попадают.
Такие действия в отношении гражданина Украины Владимира Змитровича являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод. человека 1950 года", - подчеркнула Людмила Денисова.
Она обращается к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Владимиру Змитровичу, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться.
"Учитывая критическое состояние здоровья Владимира Змитровича, настаиваю на его немедленном освобождении", - заявила омбудсмен.
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