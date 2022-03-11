Заключенный Навальный призвал к антивоенным протестам в российских городах 13 марта

Об этом он написал в своем Instagram.



"Бешеного маньяка Путина скорее остановит народ России, если он выступит против войны", - говорится в сообщении Навального.



"Надо ходить на антивоенные митинги каждые выходные, даже если кажется, что все либо уехали, либо испугались... Вы – скелет движения против войны и смерти", – подчеркнул политик.



Навальный призвал всех россиян выходить на главные площади своих городов 13 марта в 14:00.

Группа мониторинга протеста ОВД-Инфо сообщает, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на антивоенных демонстрациях было задержано 13 908 человек.