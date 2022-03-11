Заключенный Навальный призвал к антивоенным протестам в российских городах 13 марта
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный призвал к антивоенным протестам в городах РФ в воскресенье, 13 марта
Об этом он написал в своем Instagram.
"Бешеного маньяка Путина скорее остановит народ России, если он выступит против войны", - говорится в сообщении Навального.
"Надо ходить на антивоенные митинги каждые выходные, даже если кажется, что все либо уехали, либо испугались... Вы – скелет движения против войны и смерти", – подчеркнул политик.
Навальный призвал всех россиян выходить на главные площади своих городов 13 марта в 14:00.
Группа мониторинга протеста ОВД-Инфо сообщает, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на антивоенных демонстрациях было задержано 13 908 человек.
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