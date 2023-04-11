Заключенных из Беларуси привезут на строительство во временно оккупированный Мариуполь, - Андрющенко
На строительные работы во временно оккупированный Мариуполь планируют привезти осужденных за нетяжкие преступления заключенных из Беларуси
Об этом в эфире "Свобода. Утро" заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Буквально вчера мы получили дополнительную информацию, что принято решение, что не только россияне будут. Собираются привезти в ближайшее время из Беларуси людей, которые осуждены за нетяжкие преступления, для того чтобы они также занимались строительными работами на территории Мариуполя", - сказал он.
Впрочем, Андрющенко не уточнил, на каких именно условиях белорусские заключенные будут выполнять работы в Мариуполе. Российские же строители, также массово прибывающие в город, по словам советника мэра, останутся жить в Мариуполе.
"Они не планируют никуда уезжать, они планируют строить жилые дома, кварталы и не скрывают, что они строят это именно для себя – под ту программу ипотеки, которая запущена в России с февраля этого года, под два процента", – сказал Андрющенко.
Он добавил, что для этого уже разыграно 40 тендеров в Москве. Их получили фирмы, владельцы которых приближены к Кремлю. Будут строить все за федеральный бюджет РФ.
- 10 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что в Мариупольском районе Донецкой области российские захватчики выселяют местных жителей из села для размещения своих военных.
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