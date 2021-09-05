Заключенные колонии на Дальнем Востоке устроили мятеж. Есть погибшие
В исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае РФ заключенные устроили массовую драку. Два человека погибли, еще четверо пострадали
Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета России, передает Еспресо.TV .
СК возбудил уголовное дело по статьям относительно дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК) и убийство двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК).
Правозащитная организация Gulagu.net и телеграмм канал Mash со ссылкой на собственные источники сообщают, что в ИК-14 произошел бунт. Вероятно, конфликт произошел между "красными" и "черными" узниками, то есть теми, кто поддерживает администрацию колонии, и теми, кто с ней не сотрудничает.
Gulagu.net также сообщает, что в ходе конфликта мог быть убит "положенець" - криминальный авторитет, который находится на положении "вора" (т.е. может решать вопросы, отнесенные к ведению "воров в законе" в период отсутствия их на месте).
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