Заключенной за освещение эпидемии COVID-19 китайской журналистке грозит смерть в результате голодовки, - The Guardian

Об этом сообщает The Guardian.



В феврале 2020 года Чжан Чжань, в прошлом адвокат, поехала в город Ухань освещать ситуацию в эпицентре эпидемии. В своих видео, снятых на смартфоне, она критиковала действия властей.



Чжан Чжань была арестована в мае 2020 года, а в декабре ее приговорили к четырем годам заключения за "разжигание споров и провокации".



Когда журналистка в знак протеста объявила голодовку, ее начали кормить насильно. Об этом сообщили ее представители.



Брат Чжан Чжань заявил, что у нее сейчас критически недостает веса, и она "может прожить недолго".



"Чжан имеет рост 177 см, сейчас она весит менее 40 кг", – заявил родственник журналистки.



Правозащитная организация Amnesty International требует от китайских властей немедленно освободить журналистку. В официальном заявлении организации говорится, что "Чжань грозит смерть, если ее как можно скорее не освободят и не окажут медицинскую помощь".



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