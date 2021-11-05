Заключенной за освещение эпидемии COVID-19 китайской журналистке грозит смерть в результате голодовки, - The Guardian
38-летняя китайская журналистка Чжан Чжань, заключенная за репортажи о COVID-19, находится в критическом состоянии в результате голодовки
Об этом сообщает The Guardian.
В феврале 2020 года Чжан Чжань, в прошлом адвокат, поехала в город Ухань освещать ситуацию в эпицентре эпидемии. В своих видео, снятых на смартфоне, она критиковала действия властей.
Чжан Чжань была арестована в мае 2020 года, а в декабре ее приговорили к четырем годам заключения за "разжигание споров и провокации".
Когда журналистка в знак протеста объявила голодовку, ее начали кормить насильно. Об этом сообщили ее представители.
Брат Чжан Чжань заявил, что у нее сейчас критически недостает веса, и она "может прожить недолго".
"Чжан имеет рост 177 см, сейчас она весит менее 40 кг", – заявил родственник журналистки.
Правозащитная организация Amnesty International требует от китайских властей немедленно освободить журналистку. В официальном заявлении организации говорится, что "Чжань грозит смерть, если ее как можно скорее не освободят и не окажут медицинскую помощь".
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