Заключенному оккупантами в ОРДО украинцу Лобурю грозит смертная казнь, - Денисова

Об этом сообщает Офис омбудсмана .



В жилье Александра Лобуря в Амвросиевке на временно оккупированной Донбассе 7 апреля 2020 года ворвались пятеро работников "МГБ ДНР". После обысков они обвинили Александра в торговле оружием и наркотиками, надели наручники и увезли в неизвестном направлении.



Сначала украинца задержали в порядке административного ареста на 30 суток, однако сейчас кафиры незаконно удерживают его почти два года. Александру Лобурю инкриминируют "ст. 321 УК ДНР" - "шпионаж", санкция которой предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы, а в военное время - смертная казнь с конфискацией имущества.



Российские наемники до сих пор не подтвердили незаконное задержание мужчины.



По информации, полученной от родственников Александра Лобуря, он болеет хроническим острым холециститом и панкреатитом. Мужчине рекомендовано только диетическое почасовое питание, которое невозможно обеспечить в СИЗО. Из-за длительного пребывания в условиях антисанитарии тело Александра Лобуря покрылось фурункулами.



Украинцу не оказывают никакой медицинской помощи. Он получает только лекарство, которое иногда могут передать мама и сотрудники Международного комитета Красного Креста. У мужчины нет никакой связи с родными.



Все вышеназванные действия в отношении Александра Лобуря являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека. 1950 года", - подчеркнула Людмила Денисова.



Омбудсман обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Александру Лобурю, способствовать его немедленному увольнению, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для задания вопроса о его освобождении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb