Заключенному оккупантами в ОРДО украинцу Лобурю грозит смертная казнь, - Денисова
Украинцу Александру Лобурю, которого оккупанты содержат в Макеевском СИЗО, грозит смертная казнь за "шпионаж"
Об этом сообщает Офис омбудсмана .
В жилье Александра Лобуря в Амвросиевке на временно оккупированной Донбассе 7 апреля 2020 года ворвались пятеро работников "МГБ ДНР". После обысков они обвинили Александра в торговле оружием и наркотиками, надели наручники и увезли в неизвестном направлении.
Сначала украинца задержали в порядке административного ареста на 30 суток, однако сейчас кафиры незаконно удерживают его почти два года. Александру Лобурю инкриминируют "ст. 321 УК ДНР" - "шпионаж", санкция которой предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы, а в военное время - смертная казнь с конфискацией имущества.
Российские наемники до сих пор не подтвердили незаконное задержание мужчины.
По информации, полученной от родственников Александра Лобуря, он болеет хроническим острым холециститом и панкреатитом. Мужчине рекомендовано только диетическое почасовое питание, которое невозможно обеспечить в СИЗО. Из-за длительного пребывания в условиях антисанитарии тело Александра Лобуря покрылось фурункулами.
Украинцу не оказывают никакой медицинской помощи. Он получает только лекарство, которое иногда могут передать мама и сотрудники Международного комитета Красного Креста. У мужчины нет никакой связи с родными.
Все вышеназванные действия в отношении Александра Лобуря являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека. 1950 года", - подчеркнула Людмила Денисова.
Омбудсман обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Александру Лобурю, способствовать его немедленному увольнению, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для задания вопроса о его освобождении.
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