Заключенному оккупантами в Донецке украинцу Гаррюсу грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь, - Денисова

Об этом сообщает омбудсман Людмила Денисова.



До 2014 года Андрей Гаррюс проживал в пгт Криничная, что входит в Макеевку Донецкой области. С началом временной оккупации выехал в Днепропетровскую область: там женился и пытался найти работу, но впоследствии решил вернуться в родной поселок.



Связь с мужчиной оборвалась 11 декабря 2018 года, а на следующий день в его дом ворвалась "штурмовая группа" для обыска. Вместе с ними был Андрей Гаррюс. Он был истощен, еле говорил и имел очевидные побои на теле. Беременную жену и сына закрыли на втором этаже, вещи перевернули, а его увезли в неизвестном направлении.



Через пять дней после этого мужчина во второй раз стал отцом: его жена, убегая из ОРДО, начала рожать прямо в поезде.



Узнать, что Андрей Гаррюс находится в донецком СИЗО №5, родные смогли только спустя несколько недель.



Оккупанты обвиняют мужчину в якобы "подготовке диверсий". Если "суды" признают украинца виновным, ему может грозить самая высокая мера наказания: пожизненное заключение или смертная казнь.



Андрей Гаррюс испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом и хронический гайморит, который в условиях СИЗО постоянно дает осложнения. Никакой медицинской помощи российские наемники ему не оказывают. Лекарство, которое передают родные, к мужчине не попадают.



"Все вышеназванные действия по отношению к Андрею Гаррюсу являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года", - подчеркнула омбудсман.



Людмила Денисова обращается к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Андрею Гаррюсу, содействовать его немедленному освобождению, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться с вопросом о его вопросе.

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