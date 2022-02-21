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Заключенная оккупантами в ОРДО украинка Зеленина подверглась пыткам и нуждается в немедленной госпитализации, - Денисова

21 февраля, 2022 понедельник
09:26
война с Россией

Украинка Наталья Зеленина, которую оккупанты пятый год содержат в ОРДО, нуждается в немедленной госпитализации и медицинской помощи

Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова.

Наталья Зеленина постоянно жила в Донецке и после оккупации не могла оставить его из-за пожилой матери. Иногда женщина выезжала в Винницу и по государственной программе получала необходимые ей лекарства, закончившиеся в ОРДО.

Когда украинка возвращалась из Винницы 5 ноября 2017 года, в селе Оленевка на временно оккупированной территории Донбасса ее задержали российские наемники. Во время проверки обнаружили медпрепараты, назначенные ей врачом, и обвинили Наталию в контрабанде.

Почти с первых дней "ареста" женщина находилась в СИЗО Донецка, где ей не оказывали экстренной помощи, необходимой после прекращения применения препарата, который можно расценивать как пытки.

"Верховный суд ДНР" приговорил Наталию Зеленину к 11 годам тюрьмы за "контрабанду наркотиков".

Сейчас украинку незаконно содержат в Снежнянской женской исправительной колонии №127, где ей не оказывают необходимую медицинскую помощь. Только мама передает необходимые медпрепараты.

Такие действия в отношении гражданки Украины Натальи Зелениной являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенций от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод. человека в 1950 году", - подчеркнула омбудсман.

Она обращается к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Наталье Зелениной, содействовать немедленной госпитализации женщины и обеспечить квалифицированной медицинской помощью и просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться.

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