Заключенная оккупантами в ОРДО украинка Зеленина подверглась пыткам и нуждается в немедленной госпитализации, - Денисова
Украинка Наталья Зеленина, которую оккупанты пятый год содержат в ОРДО, нуждается в немедленной госпитализации и медицинской помощи
Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова.
Наталья Зеленина постоянно жила в Донецке и после оккупации не могла оставить его из-за пожилой матери. Иногда женщина выезжала в Винницу и по государственной программе получала необходимые ей лекарства, закончившиеся в ОРДО.
Когда украинка возвращалась из Винницы 5 ноября 2017 года, в селе Оленевка на временно оккупированной территории Донбасса ее задержали российские наемники. Во время проверки обнаружили медпрепараты, назначенные ей врачом, и обвинили Наталию в контрабанде.
Почти с первых дней "ареста" женщина находилась в СИЗО Донецка, где ей не оказывали экстренной помощи, необходимой после прекращения применения препарата, который можно расценивать как пытки.
"Верховный суд ДНР" приговорил Наталию Зеленину к 11 годам тюрьмы за "контрабанду наркотиков".
Сейчас украинку незаконно содержат в Снежнянской женской исправительной колонии №127, где ей не оказывают необходимую медицинскую помощь. Только мама передает необходимые медпрепараты.
Такие действия в отношении гражданки Украины Натальи Зелениной являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенций от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод. человека в 1950 году", - подчеркнула омбудсман.
Она обращается к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Наталье Зелениной, содействовать немедленной госпитализации женщины и обеспечить квалифицированной медицинской помощью и просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.27
Покупка 28.27Продажа 28.75
-
EUR
Покупка 32.06Продажа 32.7
- Актуальное
- Важное