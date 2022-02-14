Заключенная оккупантами в ОРДО украинка Гусейнова подверглась пыткам и нуждается в немедленном освобождении, - Денисова
Украинка Людмила Гусейнова, которую кафиры третий год удерживают в СИЗО Донецка, пережила тотуры и не получает никакой медицинской помощи
Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова .
Людмила Гусейнова – жительница временно оккупированного Новоазовска Донецкой области, она работала инженеркой по технике безопасности местной птицефабрики.
Женщина организовала регулярный сбор и доставку в село частным транспортом гуманитарной помощи для детей-сирот и полусирот из Новоазовского интерната, который Украина не успела эвакуировать. Добровольцы, которые она объединила, создали в интернате украинской литературы, приобрели компьютер, а каждый ребенок получал открытки из Киева, Харькова, Львова, Одессы.
Оккупанты 16 октября 2019 пришли к украинке на работу, приказали быстро собраться, а впоследствии отвезли домой, где провели "обыск", изъяли всю технику и средства связи: телефоны, ноутбук, флешки.
Родные женщины узнали об этом по словам директора птицефабрики. В течение двух месяцев им не было известно местонахождение Людмилы Гусейновой.
Затем выяснили, что все это время женщину содержали в тюрьме оккупантов "Изоляция", где жестоко пытали. Через 40 дней украинку перевели в СИЗО Донецка и обвинили в шпионаже.
Людмиле Гусейновой – 60 лет. В результате пережитого в "Изоляции" у нее осложнились хронический панкреатит и гипертония. В последнее время женщина испытывает сильную боль в левой руке. Никакой медицинской помощи украинцы не оказывают. Питается она тем, что передает сестра.
Все вышеназванные действия в отношении Людмилы Гусейновой являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека. 1950 года", - подчеркнула омбудсман.
Людмила Денисова обращается к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Людмиле Гусейновой, содействовать ее немедленному увольнению, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться с вопросом о вопросе.
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