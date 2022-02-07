Заключенная оккупантами в ОРДО украинка Довгаль подверглась пыткам и нуждается в немедленной госпитализации, - Денисова

Об этом сообщает Офис омбудсмена.



Светлана Довгаль пропала 22 июля 2019 года в Донецке. После начала российской оккупации она выезжала в Киев в поисках работы, но потом вернулась домой и работала администратором в одной из гостиниц.



Почти все время оккупанты удерживали женщину в тюрьме "Изоляция". По словам других пленных украинцев, после допросов Светлану Довгаль видели в синяках. Выбивая "признания", над женщиной издевались: избивали, пытали электрическим током, держали в подвале.



Украинку обвиняют в "шпионаже в пользу Украины".



По информации омбудсмена, после перенесенной пытки у женщины обострились хронические заболевания, вызванные сахарным диабетом. Из-за болезни щитовидной железы Светлана Довгаль нуждается в постоянном приеме лекарств.



В СИЗО Донецка украинке не оказывают никакой медицинской помощи. Лекарство, которое пытается передать мать, к женщине не попадает.



Такие действия в отношении гражданки Украины Светланы Довгаль являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года", - подчеркнула Людмила Денисова.



Омбудсмен обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине с просьбой срочно навестить Светлану Довгаль, содействовать ее немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb