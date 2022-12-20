"Ожидаемо! Венецианская комиссия рекомендует изменить так называемый евроинтеграционный законопроект о Конституционном Суде Украины. Во время обсуждения законопроекта Европейская Солидарность предупреждала, что именно такой вывод сделает Венецианка. И настаивали на наших правках, которые привели бы проект в соответствие с европейскими нормами. И сделали бы конкурс на избрание судей КС независимым и прозрачным", – отмечает Геращенко.

"Мы едва ли не единственные не голосовали за этот законопроект в нынешнем виде. Как всегда, его протянули руками СН, ОПЗЖ и других. Сейчас имеем большие риски узурпации КСУ властью и полной зависимости этого института, который будет назначаться из одного центра. Это опасно для всего центра. Это опасно для всей судебной системы и демократии в целом», – считает Ирина Геращенко.

"Недостаточно поставить европейский флажок напротив законопроекта в повестке дня. Важно наполнить законы содержанием, соответствующим нормам и практике ЕС. С этим – часто беда. В заключении Венецианской комиссии говорится, что в Совещательную группу экспертов (ДГЭ), которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, седьмого члена из независимых международных экспертов. Мы в поправках настаивали на 8 экспертах Совещательной группы и обязательном включении туда представителей общественности и международных экспертов", - напомнила сопредседатель фракции.

"ВР приняла закон, предусматривающий шесть членов ДГЭ, из которых трое являются независимыми экспертами, а остальные назначаются президентом, Верховной Радой и Съездом судей, причем без голоса последних ни одно решение принять невозможно. Это и есть узурпация власти. Не знаю, как за это можно было голосовать", – резюмирует Ирина Геращенко.