Заключение Венецианской комиссии было ожидаемо, закон о КСУ в таком виде нельзя было принимать, - Геращенко
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в сети Facebook отмечает, что заключение Венецианской комиссии по закону о Конституционном Суде Украины было прогнозируемым. Она напомнила, что фракция не голосовала за этот закон и предостерегала о его несоответствии европейским стандартам
"Ожидаемо! Венецианская комиссия рекомендует изменить так называемый евроинтеграционный законопроект о Конституционном Суде Украины. Во время обсуждения законопроекта Европейская Солидарность предупреждала, что именно такой вывод сделает Венецианка. И настаивали на наших правках, которые привели бы проект в соответствие с европейскими нормами. И сделали бы конкурс на избрание судей КС независимым и прозрачным", – отмечает Геращенко.
"Мы едва ли не единственные не голосовали за этот законопроект в нынешнем виде. Как всегда, его протянули руками СН, ОПЗЖ и других. Сейчас имеем большие риски узурпации КСУ властью и полной зависимости этого института, который будет назначаться из одного центра. Это опасно для всего центра. Это опасно для всей судебной системы и демократии в целом», – считает Ирина Геращенко.
"Недостаточно поставить европейский флажок напротив законопроекта в повестке дня. Важно наполнить законы содержанием, соответствующим нормам и практике ЕС. С этим – часто беда. В заключении Венецианской комиссии говорится, что в Совещательную группу экспертов (ДГЭ), которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, седьмого члена из независимых международных экспертов. Мы в поправках настаивали на 8 экспертах Совещательной группы и обязательном включении туда представителей общественности и международных экспертов", - напомнила сопредседатель фракции.
"ВР приняла закон, предусматривающий шесть членов ДГЭ, из которых трое являются независимыми экспертами, а остальные назначаются президентом, Верховной Радой и Съездом судей, причем без голоса последних ни одно решение принять невозможно. Это и есть узурпация власти. Не знаю, как за это можно было голосовать", – резюмирует Ирина Геращенко.
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