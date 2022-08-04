Заключение суда РФ относительно подразделения "Азов" направлено на то, чтобы применять к плененным военным другие нормы права, - пресс-секретарь командующего НГУ
Руслан Музычук, пресс-секретарь командующего Национальной гвардией Украины, отметил, что признание подразделения террористической организацией направлено на то, чтобы на военнослужащих в плену не распространялись нормы Женевских конвенций и международного гуманитарного права
Об этом говорится в эфире Еспресо.
Руслан Музычук отметил, что российская пропаганда срабатывала достаточно негативно по отношению к подразделению "Азов".
Пресс-секретарь командующего НГУ подчеркнул: "За время существования подразделения "Азов" разные представители иностранных СМИ имели возможность посетить это подразделение, его учения и увидеть, что это обычные украинские граждане, проходящие службу в соответствии с законом. Деятельность подразделения определена уставами ВСУ и всеми законами, которые регулируют деятельность силовых и военных формирований в Украине".
Музычук добавил, что в Мариуполе работали до начала полномасштабного вторжения различные мониторинговые организации, в частности мониторинговая миссия ООН, и по поводу каких-либо нарушений, касающихся деятельности подразделения и других его составляющих Нацгвардии, официальных обращений в Нацгвардию не было.
"И то, что мы говорим сейчас о так называемом признании этого подразделения верховным судом РФ террористической организацией, в первую очередь может быть направлено на то, чтобы находящиеся в плену военнослужащие не рассматривались как комбатанты (лица, входящие в состава вооруженных сил воюющей страны и принимающие участие непосредственно в военных действиях, – ред.), на которых распространяются все нормы Женевских конвенций и международного гуманитарного права, также гарантируют соответствующее обращение как по отношению к военнопленным в соответствии с международными положениями. Потому что лица, признанные террористами, или признана их принадлежность к деятельности террористических организаций, являются категорией людей, к которым уже могут применяться другие нормы права", - отметил Руслан Музычук.
Пресс-секретарь командующего НГУ подытожил, что такое решение суда направлено на дискредитацию этого подразделения и на то, чтобы применять к украинским защитникам в российском плену совсем другие нормы права.
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