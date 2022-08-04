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Главная война с Россией Заключение суда РФ относительно подразделения "Азов" направлено на то, чтобы применять к плененным военным другие нормы права, - пресс-секретарь командующего НГУ
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Заключение суда РФ относительно подразделения "Азов" направлено на то, чтобы применять к плененным военным другие нормы права, - пресс-секретарь командующего НГУ

4 августа, 2022 четверг
15:54
война с Россией

Руслан Музычук, пресс-секретарь командующего Национальной гвардией Украины, отметил, что признание подразделения террористической организацией направлено на то, чтобы на военнослужащих в плену не распространялись нормы Женевских конвенций и международного гуманитарного права

Об этом говорится в эфире Еспресо.

Руслан Музычук отметил, что российская пропаганда срабатывала достаточно негативно по отношению к подразделению "Азов".

Пресс-секретарь командующего НГУ подчеркнул: "За время существования подразделения "Азов" разные представители иностранных СМИ имели возможность посетить это подразделение, его учения и увидеть, что это обычные украинские граждане, проходящие службу в соответствии с законом. Деятельность подразделения определена уставами ВСУ и всеми законами, которые регулируют деятельность силовых и военных формирований в Украине".

Музычук добавил, что в Мариуполе работали до начала полномасштабного вторжения различные мониторинговые организации, в частности мониторинговая миссия ООН, и по поводу каких-либо нарушений, касающихся деятельности подразделения и других его составляющих Нацгвардии, официальных обращений в Нацгвардию не было.

"И то, что мы говорим сейчас о так называемом признании этого подразделения верховным судом РФ террористической организацией, в первую очередь может быть направлено на то, чтобы находящиеся в плену военнослужащие не рассматривались как комбатанты (лица, входящие в состава вооруженных сил воюющей страны и принимающие участие непосредственно в военных действиях, – ред.), на которых распространяются все нормы Женевских конвенций и международного гуманитарного права, также гарантируют соответствующее обращение как по отношению к военнопленным в соответствии с международными положениями. Потому что лица, признанные террористами, или признана их принадлежность к деятельности террористических организаций, являются категорией людей, к которым уже могут применяться другие нормы права", - отметил Руслан Музычук.

Пресс-секретарь командующего НГУ подытожил, что такое решение суда направлено на дискредитацию этого подразделения и на то, чтобы применять к украинским защитникам в российском плену совсем другие нормы права.

  • 30 июля посольство РФ в Великобритании заявило , что бойцы украинского полка "Азов" заслуживают унизительной смерти, потому что они "не настоящие солдаты"
  • В тот же день МИД Украины отреагировал на твит посольства РФ и заявил, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности
  • 2 августа Верховный суд РФ признал отряд специального назначения "Азов" террористической организацией

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2022, четверг
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