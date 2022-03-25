Заключение от 10 лет: ГСЧС напомнила поджигателям сухой травы, что поджоги в условиях войны считаются диверсией
Госслужба чрезвычайных ситуаций жалуется, что поджигатели снова взялись за свое. Украинцам напоминают, что поджоги в условиях войны считаются диверсией
Об этом говорится в телеграмме Центра стратегических коммуникаций и безопасности.
Руководитель одной из пожарных команд из Ивано-Франковской области записала на видео эмоциональное обращение, где просит украинцев спохватиться и не жечь сухую траву.
"Нам и москаля не надо, раз мы жжем родную землю. Опомнитесь", - подчеркнула женщина.
Во время призыва пожарница стояла вконец выжженном клочке земли.
В ГСЧС напоминают, что в условиях военного положения ответственность за некоторые действия повысилась в разы. В частности, это касается поджигателей сухой травы, поскольку в соответствии с новыми изменениями Уголовного кодекса Украины, ст. 113 "Диверсия" теперь отнесена и к умышленным поджогам, в том числе и к сухой растительности.
"То есть поджог сухой травы расценивается как преступление, за которое предусмотрено наказание в виде заключения сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества", – добавляют в сообщении.
- Напомним, 24 марта в Калиновке на Киевщине боеприпасы при обстреле попали в нефтебазу и вызвали пожар .
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