Заключение или штраф: в Пакистане ужесточена ответственность для родителей, отказывающихся вакцинировать детей
В пакистанской провинции Синд ввели новый закон, согласно которому родители, отказывающиеся вакцинировать детей от инфекционных заболеваний, могут быть заключены в тюрьму или оштрафованы
Об этом информирует The Guardian .
Отмечается, что закон был принят для того, чтобы способствовать искоренению полиомиелита, имеющего статус эпидемии в стране. Однако действие закона будет распространяться и на вакцинацию против других инфекционных болезней, в частности, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, паротита и краснухи.
Родителей, которые будут отказываться делать детям прививки, могут приговорить к месяцу тюремного заключения или штрафу в размере 50 тысяч пакистанских рупий (около 6 тыс. грн). Закон вступит в силу в этом месяце.
"Этот закон будет использоваться как сдерживающий фактор, чтобы покончить с отказами от вакцинации. Необходимо принять чрезвычайные меры, чтобы обеспечить искоренение этого вируса (полиомиелита, - ред.) из Пакистана", - заявила эксминистерша борьбы с бедностью и социальной защиты Шазия Марри.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Пакистан и Афганистан последние в мире страны, где полиомиелит до сих пор является эндемичным. Однако более 62 тысяч пакистанских родителей, большинство из которых проживают в провинции Синд, отказались от прививок против полиомиелита для своих детей во время общенациональной кампании по вакцинации против полиомиелита, проходившей в январе этого года.
- Тем временем Лондону грозит вспышка кори из-за низкого уровня вакцинации. По данным агентства, количество случаев кори в Англии уже растет: 128 в первом полугодии по сравнению с 54 случаями за весь 2022 год.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.24 Покупка 37.24Продажа 37.96
- EUR Покупка 40.19Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное