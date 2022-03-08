Заключать брак с военнослужащим можно без его присутствия – постановление Кабмина
Кабмин упростил заключение браков с военнослужащими при их физическом отсутствии при регистрации
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на постановление правительства.
В документе говорится, что государственная регистрация брака, если один из вступающих в брак является военнослужащим, может производиться отделами государственной регистрации актов гражданского состояния без личного присутствия такого жениха (невесты).
При этом заявление военнослужащего о государственной регистрации брака, одновременно являющееся подтверждением факта предоставления им согласия на брак, подается непосредственному командиру (руководителю), "которым удостоверяется подлинность подписи на соответствующем заявлении и обеспечивается его передача в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, в который подано лично женихом (невестой) заявление о государственной регистрации брака".
Заявление военнослужащего о государственной регистрации брака должно содержать сведения о нем и лице, с которым он желает зарегистрировать брак: фамилию, собственное имя и отчество (при наличии), дату рождения, гражданство. В случае избрания фамилии жениха (невесты) или присоединения к своей фамилии фамилии жениха (невесты) – также сведения об избранной фамилии.
Факт регистрации брака может удостоверяться актом о заключении брака, состоящего непосредственным командиром (руководителем) военнослужащего, и скрепляется гербовой печатью соответствующего органа (военного формирования).
Заключение брака может происходить без личного присутствия одного или обоих невест с использованием доступных средств видеосвязи с отсутствующим или с обоими.
Акты направляются в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния для составления актовой записи о браке в бумажной форме и внесения сведений в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. Бумажные акты на руки выдаются в отделе РАГСа, в который был направлен оригинал.
Брак заключается по упрощенной системе. Проведение проверок сведений о невестах при отсутствии доступа к Реестру не применяется.
Действие определения распространяется на акты, составившие с 24 февраля.
- Напомним, 2 марта в Одесской области в бомбоубежище зарегистрировали брак.
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