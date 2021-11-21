Захватнические войны спасают Россию как империю, - Сурков

В ней он оправдывает как дальнейшее усиление репрессий, цензуры и государственной пропаганды, а также отказ от "либеральных экспериментов" внутри РФ, так и новые войны по непосредственной инициативе и участию России за пределами этой страны, передает Еспресо.TV .



Идеолог признает, что ситуация в России становится все более взрывоопасной и нужно "выпустить" пар, но наружу.



"Социальная энтропия очень токсична. Работать с ней в наших домашних условиях не рекомендуется. Ее нужно выносить куда-нибудь подальше. Экспортировать для утилизации на чужой территории", - утверждает Сурков в статье, вышедшей 20 ноября 2021 года на прокремлевском аналитическом портале "Актуальные комментарии ".



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"На протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия", – считает Владислав Сурков.



Иначе, говорит он, РФ, которую он определяет как империей, будет страдать от разрушения изнутри.



Кроме того, Сурков выступает категорически против любой либерализации российской общественно-политической жизни вроде Перестройки времен Михаила Горбачева и считает необходимым продолжить применение по отношению к населению РФ ограничений в интернете и того, что принято называть "духовными скрепами". И даже усилить такие заходы "в неограниченных дозах".



"Применение экстрактов исторической памяти, просроченной морали, административно-духовных ценностей и других тяжелых социальных консервантов в неограниченных дозах обеспечивает сохранение желанной стабильности", - написал Владислав Сурков.





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